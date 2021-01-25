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نقيب المعلمين: محكمة استئناف البيضاء تصدر حكما يلزم الحكومة بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن النقيب العام لنقابة المعلمين في ليبيا، صالح النف، اليوم الإثنين، أن محكمة استئناف البيضاء أصدرت حكمًا يلزم مصرف ليبيا المركزي ليبيا المركزي والحكومة بتنفيذ القانون رقم (4)2018، الصادر عن مجلس النواب بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.

وقال النف، في تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية للنقابة العامة للمعلمين في ليبيا، على فيسبوك، “نزف إليكم اليوم بشرى حيث أصدرت إدارة القضاء الإداري بمحكمة البيضاء حكما بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 وأوجبت تنفيذ هذا الحكم على الحكومة والجهات التنفيذية متمثلة في مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية”.

 

 

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اخبار ليبيا 24

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