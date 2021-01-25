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معيتيق يطالب شركة تحلية المياه بتحديد احتياجاتها المالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الشركة العامة لتحلية المياه بتقديم خطة عملها خلال العام الحالي وتحديد المبالغ اللازمة لإجراء واستكمال الصيانات المطلوبة لمحطات التحلية بالبلديات في أقرب وقت ممكن لاعتمادها والموافقة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع معيتيق اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء مع نائب مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه عبدالسلام الرويمي، والمستشار الفني وعضو مجلس الإدارة  عادل سليم   اللذان استعرضا الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الشركة لتوفير المياه الصالحة للاستعمال للبلديات والمدن التي تعاني نقص المياه .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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