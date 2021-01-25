11891 لاجئاً تم إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا خلال عام 2020

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر وعادوا إلى ليبيا خلال عام 2020 بلغ 11891 لاجئاً.

وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من ليبيا خلال هذا العام بلغ 811 ، بما يشمل إعادة توطين 321 فردًا.

يشار إلى أن هناك 44725 مهاجرا وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، كما أن أكثر من 300 مهاجر ولاجئ فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​من ليبيا إلى أوروبا في عام 2020.

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