مقتل 3 مصريين وتحرير 32 آخرين من أيدي عصابات إجرامية في ليبيا

أفاد مصدر أمني، أن عصابات إجرامية اختطفت عدد من المصرين بعد دخولهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

وتمكنت مديرية أمن طبرق الأحد الماضي من تحرير 32 مواطنا مصريا، كان قد تم احتجازهم على يد عصابة إجرامية تقوم باختطاف وابتزاز الأجانب.

وذكر المصدر أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المجرمين المتورطين في عمليات اختطاف وابتزاز المواطنين المصريين، موضحا أن النيابة تتولى التحقيق معهم لملاحقة كافة المتورطين في حوادث اختطاف الأجانب.

ولفت المصدر إلى أن القوات الأمنية في طبرق تمكنت من القبض على 7 أشخاص تورطوا في عملية قتل ثلاثة مواطنين مصريين، بعد العثور على جثثهم وعليها آثار تعذيب.

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