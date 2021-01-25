مراقبة تعليم درنة تعلن انطلاق العام الدراسي

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في درنة، انطلاق العام الدراسي ألفين وعشرين ألفين وواحد وعشرين، السبت الماضي بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق البلدية، وذلك وفق الخطة والإجراءات الاحترازية المتفق عليها من قبل وزارة التعليم بالحكومة الليبية.

مراقبة تعليم درنة أشارت إلى توزيع الفصول والكتب الدراسية، حيث فتحت المدارس أبوابها واستقبلت طلابها ومعلميها، موضحة أن إيقاف الدراسة لعدة أسباب جعل العديد من الصفوف تتأخر في مناهجها، ما تسبب في ضعف التحصيل العلمي لدى الطلبة وخاصة في المراحل التعليمية الأولى.

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