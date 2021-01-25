عميد مصراتة يعرض على عماري معوقات تقديم الخدمات للمواطنين في البلدية

عرض عميد مصراتة، محمود الصقوطري وعضوي المجلس البلدي عمر النعاس وعلي الناظوري على عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصص، محمد عماري، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لمواطني البلدية في عديد المجالات.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عماري أكد خلال اجتماعه مع مسؤولي بلدية مصراتة، اليوم الاثنين، العمل على العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس ناقش أيضا سير العملية التعليمية في البلدية خلال جائحة «كورونا»، والاجراءات المتبعة وفق الاطار الوبائي المعد من اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

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