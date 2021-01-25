كوبيتش يعلن انتهاء عمله في لبنان

أعلن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش انتهاء مهام عمله كمنسق خاص للأمم المتحدة في لبنان.

وقال كوبيتش خلال زيارة وداع للرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين بمناسبة انتهاء عمله في لبنان وتسلمه مهمة في ليبيا “أغادر لبنان وهذا أمر غير متوقع، لان خطتي كانت تقضي بالبقاء لفترة اطول، ولكن الامور تخضع للظروف والحاجة الى الانتقال من مكان الى آخر، وبالتالي عليّ المغادرة لكنني قلبياً باق هنا” بحسب المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن أن كوبيتش يبدأ مهامه مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا ورئيسًا للبعثة الأممية اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.