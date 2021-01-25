مديرية الأمن تقيم جمعا للقوة العمومية لوحدة الانضباط

أقيم في مديرية أمن اجدابيا جمع للقوة العمومية لوحدة الانضباط بالمديرية الجمع حضره مدير أمن اجدابيا، العقيد أحمد المسماري، وكافة أعضاء الوحدة، حيث أثنى العقيد المسماري على الدور الفعال للأعضاء في تنفيذ الأوامر، من أجل ضبط الأمن، والظهور بالقيافة العسكرية الصحيحة داخل الديوان.
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قناة ليبيا
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