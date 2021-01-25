المؤسسة الليبية للاستثمار تدعو شركاتها للتعاون مع لجنة العقوبات

لليوم الثاني على التوالي عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعاته التقابلية للسنة المالية 2021م، اليوم الاثنين مع المحافظ الاستثمارية المملوكة للمؤسسة والمتمثلة في محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وذلك بحضور مجالس ادارة المحافظ والمدراء العامين.

هذا وقد تمحورت الإجتماعات حول نشاط المحفظة وأهم الأعمال المنجزة، موقف عن ما تم تنفيذه لإنهاء حالة تضارب المصالح وفق النظام الأساسي المعدل، موقف عن الإجراءات المتخذة من قبل المحفظة لتنفيذ تعليمات وقرارت المؤسسة، ما قامت به المحفظة حيال نتائج الدراسة التحليلية على إثر جائحة كورونا على المؤسسة والجهات التابعة، أهم الإجراءات المتخذة للتواصل مع لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات والنتائج المحققة، موقف عن الإجراءات المتخذة بشأن شركة لاب موريشيوس، وموقف عن آخر المستجدات بشأن مكتب المحفظة بالأردن.

وبحسب بيان المؤسسة، خلصت الاجتماعات لجملة من التوصيات وآليات ناجحة لمعالجة المشاكل و المختنقات القائمة، كما أكد أعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار على ضرورة توحيد السياسات الإستثمارية والخطة الإستراتيجية للعام 2021م، وحث جميع الشركات التابعة للمؤسسة بالاستمرار في التعاون مع لجنة العقوبات ولجنة الخبراء.