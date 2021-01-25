اجتماع أمني في طبرق

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عُقد اليوم الإثنين اجتماع أمني بمقر بلدية طبرق جمع رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية والعميد خالد البسطة مدير أمن طبرق والعقيد صلاح الخفيفي مدير الإدارة العامة الدعم المركزي، في حضور العقيد صلاح الكريمي معاون الدعم المركزي في طبرق.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني بمدينة طبرق وعدد من القضايا الأمنية العالقة التي سيتم التعاون لحلها.

وناقش بوالخطابية مسألة فرض الأمن في الشارع الذي يحتاج لتكاتف أمني من كل الجهات الأمنية لضبطه وفرض هيبة الدولة بمنطقة طبرق.

وطالب بوالخطابية، بضرورة حل عدد من المشاكل الاجتماعية المُعلقة، والتي سيكون مردودها الأمني جيدًا على الجميع.