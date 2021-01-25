ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالجفرة

تمكن جهاز الحرس البلدي الجفرة من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات والأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كمية من حليب الأطفال منتهي الصلاحية بلغت نحو أربعمئة صندوق.

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