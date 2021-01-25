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ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالجفرة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تمكن جهاز الحرس البلدي الجفرة من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات والأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كمية من حليب الأطفال منتهي الصلاحية بلغت نحو أربعمئة صندوق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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