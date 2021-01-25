ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالجفرة

تمكن جهاز الحرس البلدي الجفرة من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات والأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كمية من حليب الأطفال منتهي الصلاحية بلغت نحو أربعمئة صندوق.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
اجتماع أمني في طبرق
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مديرية أمن ساحل الجبل الأخضر تعقد الجمع السنوي لمنتسبيها
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تدعو شركاتها للتعاون مع لجنة العقوبات
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مديرية الأمن تقيم جمعا للقوة العمومية لوحدة الانضباط
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك