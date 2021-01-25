مؤسسة الاستثمار تدعو لتوحيد السياسات والخطط

ناقشت المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال اجتماعاتها للسنة المالية 2021، رفقة المحافظ الاستثمارية المملوكة للمؤسسة، نشاط المحافظ وأهم الأعمال المنجزة.

وتضمّن الاجتماع، الذي عُقد بمشاركة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، بحث ما تم تنفيذه لإنهاء حالة تضارب المصالح وفق النظام الأساسي المعدل، والإجراءات المتخذة من قبل المحافظة لتنفيذ تعليمات المؤسسة.

وناقش الاجتماع ما قامت به المحفظة حيال نتائج الدراسة التحليلية لبحث أثر جائحة كورونا على المؤسسة والجهات التابعة، واطلع الحضور على أهم الإجراءات المتخذة للتواصل مع لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات والنتائج المحققة، وعلى الإجراءات المتخذة بشأن شركة “لاب موريشيوس” وآخر المستجدات بشأن مكتب المحفظة بالأردن.

وخلص الاجتماع إلى وضع جملة من التوصيات والآليات الناجعة لمعالجة المشاكل والمختنقات القائمة، وتأكيد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على ضرورة توحيد السياسات الاستثمارية والخطط الاستراتيجية لعام 2021، وحث جميع الشركات التابعة للمؤسسة بالاستمرار في التعاون مع لجنة العقوبات ولجنة الخبراء.

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