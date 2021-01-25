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الحرس البلدي .. مهام عديدة وإمكانات متواضعة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يسعى جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي للقيام بمهام عديدة، أبرزها ضبط الشارع العام من الباعة المتجولين، والمحافظة على النظافة، إضافة إلى عمليات التفتيش المستمرة على المحال والأسواق ضبطا للمخالفين، وذلك وفقا لقوانين وتعليمات متعددة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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