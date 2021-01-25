داخلية الوفاق: مغادرة سفينة عجول ميناء طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مغادرة سفينة محملة بالعجول الحية ميناء طرابلس متجهة إلى إسبانيا بعد رفضها من المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن السفينة “البيك” المحملة بشحنة من العجول الحية غادرت ميناء طرابلس البحري إلى اسبانيا بعد رفضها من المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية لأسباب صحية مبينة أن الدوريات تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل ودوريات جهاز خفر السواحل قام بالتنسيق مع مديرية أمن ميناء طرابلس البحري لمرافقة السفينة لحين مغادرتها المياه الإقليمية الليبية واتخاذ ما يلزم في حال المخالفة.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية أعلن رفض شحنة عجول لغرض الذبح تقدر بـ 1776 رأس مؤكدا أن كامل شحنات الجيوانات الحية الموردة من الخارج تخضع للمراقبة منذ خروجها من بلد المنشأ ووتبع شحنات الحيوانات الحية لحين وصولها إلى الموانئ الليبية والكشف عنها ومدى مطابقتها وذلك بتطبيق سلسلة من الإجراءات الرقابية والسماح فقط للحيوانات السليمة ومنتجاتها لدخول السلسلة الغذائية.