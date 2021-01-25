مناقشة سير عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دولهم

استعرض رئيس مركز إيواء المهاجـرين غيـر القانونيين بالكفـــرة، الملازم محمـد الفضيـل، مع مسؤولي الوحدات بالمركز، عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم خلال العام الماضي، والذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف، وخمسمئة وثلاثة وخمسين مهاجرا، كما ناقش الفضيل خطة عمل مركز إيواء المهاجرين لهذا العام، وأصدر تكليفات جديدة لرؤساء الوحدات.
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قناة ليبيا
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