ليبيا الان

مناقشة سير عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دولهم

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استعرض رئيس مركز إيواء المهاجـرين غيـر القانونيين بالكفـــرة، الملازم محمـد الفضيـل، مع مسؤولي الوحدات بالمركز، عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم خلال العام الماضي، والذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف، وخمسمئة وثلاثة وخمسين مهاجرا، كما ناقش الفضيل خطة عمل مركز إيواء المهاجرين لهذا العام، وأصدر تكليفات جديدة لرؤساء الوحدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك