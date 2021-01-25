أعضاء بمجلس النوب: تغليب مبدأ المحاصصة الجهوية خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين، أن التوصل لاتفاق بشأن المناصب السيادية في ليبيا وفق المحاصصة الجهوية هو خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل.

وبين الأعضاء في بيان لهم أن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ هو أمرٌ مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته؛ والتي تؤكد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم، ويعد خرقا جسيما للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل، إضافة إلى كونه مساساً بحقوق الأنسان وترسيخاً للتمييز، وتدميراً لمفهوم المواطنة التي تجمع كافة أبناء الأمة تحت مظلتها.

وأوضح البيان على أن ما يسمى بمجلس الدولة هو سلطة استشارية ولا تملك سن معايير وأحكام فوق دستورية، كما أن ما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب لا يخرج عن كونه مجرد حوار ولا يرتب أي التزام على مجلس النواب مجتمعا ، كما لا يرتب أي أثرٍ قانوني.

وأضاف البيان أن المادة ( 15) من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالتشاور مع ما يسمى بمجلس الدولة، قد أحالت آلية التوافق إلى الملحق رقم ( 3) للاتفاق، والتي تنص على أن التوافق من جانب مجلس الدولة يتحقق بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه، الأمر الذي لا يتوفر في محادثات ” أبو زنيقة”، وبالتالي فإنه يؤكد غياب التوافق حتى في الجانب الاستشاري، ومن ثم فإن تلك المخرجات هي والعدم سواء.

وشدد البيان على أن اعضاء مجلس النواب يؤكدون على خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغليها، للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى؛ بدون المساس بمبدأ المساواة، وأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية؛ وانتهاك لحق المساواة بين المواطنين، ومن شأن ذلك أن يُضعف هذه المؤسسات السيادية، ويقلل من أدائها، كما يعتبر بمثابة تهديداً لتماسكها وقدسية عملها واستقلاليتها؛ كون شاغلها سيخضع لسلطان الجهوية لا لسلطان القانون.

وقد وقع على هذا البيان كل من

1-اسامة الشعافي

2-ناصر بن نافع

3-سليمان الحراري

4-علي العيساوي

5-خليفة الدغاري

6-جلال الشويهدي

7-عبدالغني الفطيسي

8-المهدي الاعور

9-كمال الجمل

10- الصادق الكحيلي

11-اسمهان بلعون

12-طارق الاشتر

13- علي التكالي

14-كمال الشلبي

15- علي السباعي

16- عبدالسلام نصية

17- محمد منصور حنيش

18_ فرج عبدالملك

19-سالم قنان

20-سليمان الحرارى

21-عمر تنتوش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24