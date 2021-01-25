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ورشة عمل لتطوير فروع صندوق الضمان الاجتماعي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت إدارة الدراسات والتخطيط بصندوق الضمان الاجتماعي، ورشة عمل بمقر الصندوق في المرج، حول الخطة التشغيلية لإدارة الدراسات والتخطيط، الورشة التي تمحورت حول دعم وتطوير فروع ومكاتب الصندوق حضرها كل من مدير إدارة الدراسات والتخطيط أبو بكر الازرق، ومدير صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج محمد الحواز.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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