ورشة عمل لتطوير فروع صندوق الضمان الاجتماعي

نظمت إدارة الدراسات والتخطيط بصندوق الضمان الاجتماعي، ورشة عمل بمقر الصندوق في المرج، حول الخطة التشغيلية لإدارة الدراسات والتخطيط، الورشة التي تمحورت حول دعم وتطوير فروع ومكاتب الصندوق حضرها كل من مدير إدارة الدراسات والتخطيط أبو بكر الازرق، ومدير صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج محمد الحواز.

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