الحوادث المرورية تحصد أرواح أكثر من 1761 مواطنا ليبيا خلال عام 2020

أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن الحوادث المرورية حصدت أرواح أكثر من 1761 مواطنا ليبيا من مختلف الأعمار خلال العام المنصرم 2020.

وشملت الإحصائية، الحوادث المرورية المسجلة بمديريات الأمن في مختلف المناطق، خلال الفترة الزمنية الممتدة بين شهر يناير 2020 ، وبين نوفمبر من العام نفسه 2020.

ووفقاً للإحصائية، فقد وقع خلال الفترة المشار إليها 4131 حادثاً مروريا، نتج عنه 3275 إصابة؛ منها 1743 إصابة بليغة، في حين بلغ عدد المركبات المتضررة 6641 مركبة.

كما نوّهت الوزارة بأن الأضرار المادية للحوادث المرورية لعام 2020 بلغت نحو 280 مليون دينارليبي.

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