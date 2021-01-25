انطلاق المسابقة النسائية الرابعة في حفظ القرآن الكريم

انطلقت بمحلة العيون ببلدية القرضة الشاطئ، المسابقة النسائية الرابعة في حفظ القرآن الكريم، بمشاركة مئة وعشرين متسابقة من ثماني عشرة منارة على مستوى وادي الشاطئ، والتي ستستمر لأربعة أيام.
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قناة ليبيا
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