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انطلاق المسابقة النسائية الرابعة في حفظ القرآن الكريم

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت بمحلة العيون ببلدية القرضة الشاطئ، المسابقة النسائية الرابعة في حفظ القرآن الكريم، بمشاركة مئة وعشرين متسابقة من ثماني عشرة منارة على مستوى وادي الشاطئ، والتي ستستمر لأربعة أيام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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