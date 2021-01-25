دي ستيفانو: عدة دول تسببت في الانقسامات والفوضى في ليبيا

أكد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الخارجية مانليو دي ستيفانو، أن روما تأمل في أن تحقق الانتخابات القادمة في ليبيا التوحيد السياسي والاقتصادي.

وشدد دي ستيفانو، في تصريحات صحفية، أنه للأسف هناك عدة دول تسببت في الانقسامات والفوضى بليبيا في السنوات الأخيرة.

وأضاف دي ستيفانو، أن جهود روما لتحقيق الاستقرار في ليبيا تؤتي نتائج ملموسة من بينها نتائج لقاء اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية في ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن بلاده ستتابع النتائج الاقتصادية بعناية في الأشهر المقبلة.

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