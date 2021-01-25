معيتيق يطالب شركة تحلية المياه بتقديم خطتها لاعتماد ميزانية صيانة محطات التحلية

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طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الإثنين، الشركة العامة لتحلية المياه، بتقديم خطة عملها خلال العام الحالي، وتحديد المبالغ اللازمة لإجراء واستكمال الصيانة المطلوبة لمحطات التحلية بالبلديات في أقرب وقت ممكن لاعتمادها والموافقة عليها.

أتى ذلك، خلال اجتماعه اليوم مع نائب مدير عام الشركة عبدالسلام الرويمي، والمستشار الفني وعضو مجلس الإدارة، عادل سليم، حيث استعرضا أمامه الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الشركة لتوفير المياه الصالحة للاستعمال للبلديات والمدن التي تعاني نقص المياه.