الأزرق: كثير من أعضاء هيئة التدريس لا يتقاضون مرتباتهم الأساسية

قال نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، إن كثير من أعضاء هيئة التدريس لا يتقاضون مرتباتهم الأساسية، وهم العائدون من الإيفاد إلى الخارج والمعيدون المتحصلون على الماجستير منذ 2014 حتى الآن، وعددهم نحو 150 معلماً.

وأكد الأزرق، أنه يُوجد متقاعدون مُدِّد لهم سنتان لكنهم لم يتقاضوا مرتباتهم خلال هذه المدة بتاتاً، كما أن هناك تأخير في صرف المرتبات وعدم صرف العلاوات السنوية والترقيات العلمية من 2016 حتى الآن، فضلاً عن عدم صرف العبء التدريسي من مارس 2020 حتى اليوم رغم استمرار الدراسة وإجراء الامتحانات.

ولفت الأزرق، إلى عدم تنفيذ الشق الخارجي من الإجازة العلمية من بداية 2014 حتى الآن، بالرغم من تقديم هذه المطالب لوزيري التعليم والمالية بـ”الوفاق” ومحافظ المصرف المركزي ومجلسي الرئاسي والنواب، دون أي استجابة تذكر.

وأعلن الأزرق، أنه تقرر في الاجتماع الأخير للنقابة العامة لأعضاء التدريس الجامعي والتعليم التقني بليبيا الذي عُقد في جامعة الزيتونة بمدينة ترهونة، منحَ الجهات المسؤولة مهلةً حتى مارس المقبل.

يذكر أن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس أعلنت، اليوم الاثنين، دخولها في اعتصام شامل ومفتوح قد يستغرق العام الجامعي بالكامل.

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