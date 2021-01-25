ملتقى تيسير السبل بالجنوب يشدد على الصيانة العاجلة للطرق المتهالكة

شدد البيان الختامي لملتقى تيسير السبل، الذي نظمته منظمة فزان الكبرى للأعمال الخيرية، بالتعاون مع جمعية طمزين للأعمال الخيرية، وفريق العمل التطوعي بجرمة، شدد على ضرورة إجراء الصيانة العاجلة للطرق المتهالكة بمناطق الجنوب، مطالبين الجهات المعنية بالنظر إلى هذه الأزمة التي أسفرت عن حوادث متكررة.
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قناة ليبيا
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