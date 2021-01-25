«الصغير»: على الشعب الليبي رفض الاستفتاء على «الدستور الاستعماري»

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأسبق، إن القبول بمبدأ الاستفتاء على المشروع الاستعماري المسمى دستور يعني القبول بالاستفتاء على الحقوق الاساسية في المساواة و العدالة والمشاركة، لا يمكن تبرير القبول بالاستفتاء تحت مسميات التصويت بالرفض او التحشيد للرفض ، قبولكم بالمبدأ سيكون حجر الاساس في قبولكم بمشروع اقل تشويهاً وسيعاد اليكم ذات المشروع بتشوهاته الرئيسية والبنيوية، ولن تستطيع اقناع الناس حينها بانهم جملوا مشروعهم فقط، وفق قوله.

أضاف “الصغير” على حسابه بفيسبوك، في رسالة بعنوان: “إياكم والاستفتاء”: “دور النخب والقيادات ليس الخطب المنمقة او اتباع رأي الجموع وحصد الشعبوية الوهمية ، دورها يجب ان يكون قيادي حقيقي يتحمل مسؤولياته بالقيادة بداية من الهجمات التشويهية المعارضة لحقوق اهلها وحتى الهجوم الشخصي والجسدي، ولا يمكنك ان تكون قيادي وفاعل وانت تدعي ممارسة دور الملائكة في زمن الشياطين، فتحملوا مسؤلياتكم ومارسوا دوركم المناط بكم وتصدروا لقيادة حربكم من اجل وجودكم وكرامتكم وحقوقكم”.