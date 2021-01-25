الصوصاع: اجتماع هام في فبراير المقبل للجنة العسكرية المشتركة لمناقشة خطوات فتح الطريق الساحلي

أفادت مصادر صحفية، أن المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة المنبثقة عن اتفاق جنيف لوقف النار فرج الصوصاع، قال، إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمُون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي.

ولفتت المصادر، إلى أن الصوصاع أكد أنه سيتم عقد اجتماع مُهم يوم الرابع من فبراير القادم؛ لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة؛ لفتح الطريق الساحلي.

ولفت الصوصاع إلى أن اللجنة مصرة على أن يكون الجيش هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.

وأوضح الصوصاع أن اللجنة تقوم بعملها في ملف التشكيلات المسلحة لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح.

وشد على أن الجيش لديه توجهات بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم، بعيدًا عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.

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