جولة ميدانية للوقوف على جاهزية بعض المباني الثقافية في العزيزية

تفقد عضو المجلس التسييري لبلدية العزيزية، يوسف حبلوص، رفقة مديري مكاتب المشروعات والثقافة والإعلام بالبلدية، بعض المباني الثقافية فيها، والتي تقوم الهيئة العامة للثقافة بصيانتها بالتنسيق مع المجلس التسييري للبلدية، حيث تمت متابعة أعمال الصيانة، ونسب الإنجاز في المركز الثقافي الساعدية والمركز الثقافي العزيزية، ومبنى الإذاعة المسموعة، ومبنى المرسم والمعرض الدائم.
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قناة ليبيا
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