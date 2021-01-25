اجتماع وزارتي التعليم والصحة للإعلان عن إطلاق حملة المسح العشوائي بالمؤسسات التعليمية

أعلنت وزارتا التعليم والصحة خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزيري القطاعين فوزي بومريز وسعد عقوب، عن إطلاق حملة المسح العشوائي بالمؤسسات التعليمية التي ستنفذها اللجنة الاستشارية الطبية ووزارتا الصحة والتعليم الأسبوع القادم بدءا من مدينة بنغازي.

الاجتماع الذي عقد بجامعة عمر المختار بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا ومسؤولين من الوزارتين، قدم فيه عرض توضيحي لحملة المسح العشوائي، إلى جانب تبادل البيانات ووجهات النظر حول تقييم الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية.

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