المبعوث الأممي لليبيا: كنت أنوي البقاء في “لبنان” وأغادره وقلبي هناك

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان وتسلمه مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

ومنح عون وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، لكوبيتش، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

ورد كوبيتش شاكراً الرئيس اللبناني على تكريمه، مشيراً الى مشاعر الشرف والتأثر التي تغمره بفعل هذه الخطوة.

وقال: “أغادر لبنان وهذا أمر غير متوقع، لأن خطتي كانت تقضي بالبقاء لفترة أطول، ولكن الأمور تخضع للظروف والحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخر، وبالتالي عليّ المغادرة لكنني قلبياً باق هنا”.