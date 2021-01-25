سرقة 1500 متر من أسلاك الضغط العالي بدائرة قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك ضغط عال على خط الكبيرين – النهر، بمسافة ألف وخمسمئة متر، الأمر الذي تسبب في فقد التغذية على حوالي مئة محول بدائرة توزيع قصر بن غشير.
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قناة ليبيا
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