سرقة 1500 متر من أسلاك الضغط العالي بدائرة قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك ضغط عال على خط الكبيرين – النهر، بمسافة ألف وخمسمئة متر، الأمر الذي تسبب في فقد التغذية على حوالي مئة محول بدائرة توزيع قصر بن غشير.

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