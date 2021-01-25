مصادر إعلامية: رؤساء بلديات ليبية وإيطالية يجتمعون في تونس

يعقد اليوم الاثنين الاجتماع الأول بين رؤساء بلديات ليبية وإيطالية في تونس العاصمة، ضمن برنامج التعاون “تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات“.

وبحسب وكالة نوفا تعد هذه هي الندوة الأولى ضمن سلسلة النشاطات التي ستعقد خلال العام في إيطاليا وتونس بحضور خبراء من الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية ومن بلديات اباري وبادو و ليفورنو وريموني للبحث في قضايا محددة كإدارة ملفات التسجيل والأصول العقارية وميزانية البلدية.

وتشمل المبادرة 24 بلدية ليبية موزعة جغرافياً في جميع مناطق البلاد مثل بني وليد وبنغازي وبراك الشاطئ والكفرة.

وتقام المبادرة برعاية وزارة الخارجية الإيطالية وتنفذها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالتعاون مع الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الحكومة المحلية واللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجهاز الإداري لنحو 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا لتحسين توفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين وتعزيز الحوار والتعاون بين الإدارات الليبية والإيطالية والمجتمعات المحلية ومشاركة الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية.

وافتتح الاجتماع السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو ورئيس المجلس الوطني للرابطة إنزو بيانكو، ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في تونس والمسؤول عن تونس وليبيا والمغرب والجزائر أندريا سيناتوري.