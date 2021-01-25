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روسيا تؤكد تواصلها مع جميع القوى السياسية الليبية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تتصرف في ليبيا بشفافية تامة، بوغدانوف وفي تصريح للصحفيين اليوم أكد أن بلاده تجري اتصالات مع جميع القوى السياسية الليبية، سواء في غرب البلاد أو شرقها، ومع حكومة الوفاق والبرلمان والجيش الوطني الليبي، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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