الصوصاع: اللجنة العسكرية ستعقد مطلع فبراير اجتماعا لفتح الطريق الساحلية

كشف المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة اللواء فرج الصوصاع، عن اجتماع ستعقده اللجنة يوم الرابع من فبراير القادم لمناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسية لفتح الطريق الساحلية، وأشار الصوصاع في تصريحات صحفية إلى توصل اللجنة لاتفاق حول تمكين القوة الأمنية المشتركة المشكلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية، مؤكدا أن الجيش الوطني هو الوحيد الذي سيكون له الحق بالتواجد المسلح داخل ليبيا.

وعن التشكيلات المسلحة قال إن اللجنة تعمل على معالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا