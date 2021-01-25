مؤسسة الفرسان توزع حقائب توعية إرشادية لمدارس التعليم الأساسي

نظمت مؤسسة الفرسان للتنمية الفكرية والاجتماعية بمدرسة عبد الله بن مسعود للتعليم الأساسي بجالو، حلقة نقاش حول “أهمية التوعية بجائحة كورونا والتدابير اللازمة للحد منها” استهدفت خلالها عددا من المعلمين بمدارس التعليم الأساسي للصفوف الأولى.

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