العباني: السرقة والنهب يتطلبان المحاصصة والقدرة على التوزيع

أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني عن رفضه لنظام المحاصصة وتقسيم ليبيا.

وقال العباني في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الإدارة تتطلب القدرة والكفاءة، أما السرقة والنهب فإنهما يتطلبان المحاصصة والقدرة على التوزيع”.

وأضاف: “لا للمحاصصة، لا للتقسيم، نعم للوحدة الوطنية، ليبيا غير قابلة للقسمة، الفدرالية مرفوضة، وحدتنا دونها الموت”.

وأعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، أمس السبت، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).أبدى المجلس الأعلى للقضاء رفضه ما وصفه بـ”منطق المحاصصة” في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها على جهات ومناطق بعينها.