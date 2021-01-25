إقفال سجل الناخبين لبلدية طرابلس المركزية يوم الجمعة القادم

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن إقفال سجل الناخبين لبلدية طرابلس المركزية، سيكون يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من يناير الجاري في تمام الثانية عشرة ليلا.
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قناة ليبيا
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