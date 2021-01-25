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إقفال سجل الناخبين لبلدية طرابلس المركزية يوم الجمعة القادم

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن إقفال سجل الناخبين لبلدية طرابلس المركزية، سيكون يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من يناير الجاري في تمام الثانية عشرة ليلا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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