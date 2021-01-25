الزيداني يزور مشروع استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى

أجرى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية، حسن الزيداني، زيارة لمشروع استثمار مياه النهر في المنطقة الوسطى، للاطلاع على سير العمل فيه، بحضور مديري وأعضاء إدارة الإنتاج الحيواني.

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