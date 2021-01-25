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التعليم والصحة في الحكومة الليبية تطلقان حملة المسح العشوائي بالمؤسسات التعليمية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن وزير التعليم في الحكومة الليبية فوزي بومريز ووزير الصحة سعد عقوب اليوم الإثنين عن إطلاق حملة المسح العشوائي بالمؤسسات التعليمية.

وتابع بومريز وعقوب خلال الاجتماع الذي عقد في بجامعة عمر المختار بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا تنفيذ تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية.

ومن المقرر أن تنفذ هذه الحملة اللجنة الاستشارية الطبية ووزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم وستنطلق الأسبوع المقبل بدءً من مدينة بنغازي.

وتم في الاجتماع عرض توضيحي لحملة المسح العشوائي، كما تم تبادل البيانات ووجهات النظر حول تقييم الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية.

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