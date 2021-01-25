الثني يبحث نسب إنجاز المشاريع القائمة في بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الاثنين خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري نسب إنجاز المشاريع القائمة في بلدية بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على مختلف أوضاع بلدية بنغازي وسير الخدمات بها وأبرز المشاكل والعراقبل التي تواجهها وآليات حلها.

ومنح الثني الإذن بالتعاقد بالبدء في حل مشكلة المياه بالمحلات الغربية لبلدية بنغازي، واطلع على مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت.