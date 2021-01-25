الثني يبحث نسب إنجاز المشاريع القائمة في بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الاثنين خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري نسب إنجاز المشاريع القائمة في بلدية بنغازي.
وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على مختلف أوضاع بلدية بنغازي وسير الخدمات بها وأبرز المشاكل والعراقبل التي تواجهها وآليات حلها.
ومنح الثني الإذن بالتعاقد بالبدء في حل مشكلة المياه بالمحلات الغربية لبلدية بنغازي، واطلع على مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت.
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