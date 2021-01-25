العميد خالد البسطة مديرا جديدا لمديرية أمن طبرق

برئاسة مدير مديرية أمن شحات، العميد محمد فرج، أجريت مراسم التسليم والاستلام لمهام مدير مديرية أمن طبرق، بين المدير السابق العميد عبد المولى السنيني، والمدير المكلف العميد خالد البسطة؛ وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف رقم أربعين للعام الحالي، بشأن تكليف ضباط الشرطة بمهامهم.

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