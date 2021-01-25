واصفًا الدستور بـ «المعيب».. «لينو»: يجب عدم ربط المسار الدستوري بـ «السلطة التنفيذية»

زعم عضو مجلس النواب المنشق محمد لينو، إنه “من المهم إعادة النظر في هذا الدستور مع ضرورة عدم ربط المسار الدستوري بمسار السلطة التنفيذية”، بحسب قوله

وأضاف «لينو» في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه “من غير الصواب تمرير دستور مَعيب قدمت بحقه العديد من القضايا القانونية”.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية المصرية كانت قد أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، قالت فيه إن الأطراف الليبية المجتمعة في الغردقة اتفقت على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.

وجاء في بيان الخارجية المصرية “تُرحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021”.

وتابع البيان “تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط/فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات”.

ويأتي الاتفاق غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021”.