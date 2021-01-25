بوالخطابية والبسطة يبحثان الوضع الأمني داخل طبرق

عقد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، اجتماعا مع العميد خالد البسطة مدير أمن المدينة، بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وناقش المجتمعون الوضع الأمني داخل طبرق وخارجها، وضبط الشارع داخل المدينة، بالتعاون الكامل من كل الأجهزة الأمنية.

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