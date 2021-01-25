ليبيا الان

إعادة دفعة من مرتزقة أردوغان إلى سوريا بسبب أزمة الرواتب

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا  تجهز دفعة جديدة من مرتزقتها المتواجدين بليبيا، للعودة إلى سوريا، وسط تجدد أزمة قضية رواتبهم.

وأكد المرصد في بيان أن  أنقرة تستعد لإعادة دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لها في ليبيا إلى الأراضي السورية أو التركية، خلال الساعات المقبلة. 

وأوضح المرصد، أن تركيا أبلغت نحو 150 مرتزقا بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن فيما إذا كان عودة هذه الدفعة سيقابلها ذهاب دفعة جديدة من سوريا إلى ليبيا من عدمه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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