وثائق | منها 74 مليون لصفقة هيونداي ..باشاآغا يمنح عقود تقارب ربع مليار دينار لشركة ” الفياح “

ليبيا – تسابق وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بقيادة فتحي باشاآغا الزمن لاتمام عدة صفقات مجزية تليها صفقات يتركز جزء كبير منها على استيراد السيارات المختلفة .

وأسست الوزارة شركة للغرض مرتبطة بمحمد باشاآغا نجل ” الوزير ” وقد أطلقت عليها اسم ” الفياح القابضة ” وتقدمت بطلب لاعتمادها كوكيل معتمد في ليبيا لشركة هيونداي الكورية وباتت تتحصل على عطاء خلف عطاء من قبل الوزارة .

وضمت الطلبية 600 سيارة هيونداي من أنواع وأسعار مختلفة كما شملت أيضًا 60 آلية أخرى بين شاحنات متعددة الاستخدام وحافلات وجرافات وحفارات .

وكان باشاآغا قد وجه بالتعاقد مع شركة ” الفياح ” ذاتها المرتبطة بنجله لتوريد ملابس للداخلية بقيمة 33 مليون دينار ليبي صُرفت لصالح الشركة من حساب الوزارة في وقت ينظٌر فيه على الحكومة والليبيين عن الفساد وضرورة وقف الإنفاق غير الضروري .

شبهة فساد

وتحصلت المرصد على شكوى قدمها موظفون بداخلية الوفاق الشهر الماضي للنائب العام حول تجاوزات فالوزارة بينها تأسيس شركة بقيمة 10 مليون ( شركة الفياح التي استحوذت على وكالة هيونداي ) وعقدين بقيمة 35 مليون دولار لاستيراد ملابس رديئة من تركيا رغم وجود مصانع الشرطة داخل ليبيا كانت تصنع زي الشرطة طيلة عقود بمواد فاخرة وتجاوزات أخرى كثيرة .

عاجل > #المرصد تتحصل على نسخة شكوى قدمها موظفون بداخلية الوفاق الشهر الماضي للنائب العام حول تجاوزات فالوزارة بينها تأسيس شركة بقيمة 10 مليون (شركة الفياح التي استحوذت على وكالة هيونداي) وعقدين بقيمة 35 مليون دولار لاستيراد ملابس رديئة من #تركيا رغم وجود مصانع الشرطةداخل #ليبيا pic.twitter.com/vGqphy94TQ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 14, 2021

وفي الوقت الذي يرتبط فيه باشاآغا إرتباطا وثيقا بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المسيطر على ديوان المحاسبة من خلال عضو الحزب خالد شكشك ، فقد تمكن باشاآغا في مرات عديدة من الحصول على إعفاءات من الديوان بالمراقبة المسبقة على الصفقات بحجة الضرورة وحالة الطوارئ بما فيها صفقة خارجية مع شركة MAG للتجارة وحسابها المصرفي في لبنان .

ومن هذه مثلا صفقة استيراد 30 سيارة مصفحة بقيمة تفوق 20.6 مليون يورو تم تحويلها إلى حساب في لبنان أي مايعادل بسعر صرف اليورو الرسمي اليوم 112 مليون دينار ليبي أو 136 مليون دينار ليبي بحسب سعر السوق السوداء وعلى الغالب فأن هذه الصفقة كانت مخصصة لرتل باشاآغا الضخم تضاف لها العديد من الصفقات الأخرى لسيارات من نوع تيوتا ودودج ومرسيدس و BMW ودراجات نارية فاقت قيمتها الإجمالية بحسب المصادر 1.5 مليار دولار أمريكي .

فيديو | سبعون سيارة ودراجات مراسم نارية وكشف متفجرات .. لقطات جوية جديدة لموكب باشاآغا الذي أثار الجدل مؤخرًا خلال تنقلاته بين المدن المجاورة أو داخل #طرابلس ماتسبب في شكاوى من أزمات مرورية بوقت الذروة أكثر من مرة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/IfhTM75fsD — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 16, 2021

وبالعودة إلى صفقة ” هيونداي ” وقيمة طلبية السيارات التي طلبتها ” الفياح ” منها ، ووفقًا لحساب تقريبي أجرته صحيفة المرصد بناءً على قيمة كل سيارة من المصنع أو في أسواق سيارات المنطقة الحرة دبي فتبين بأنه يفوق 16.4 مليون دولار أمريكي أي مايعني حوالي 74 مليون دينار ليبي بسعر الصرف الرسمي و 88.6 مليون دينار ليبي بسعر السوق الموازي لليوم الإثنين كما هو مبين في هذا الجدول :

السيارة العدد سعر الوحدة الإجمالي هيونداي ألنــــــترا 100 23 ألف دولار 2.3 مليون دولار هيونداي آي 10 100 11 ألف دولار 1.1 مليون دولار هيونداي أزيــــــرا 100 27 ألف دولار 2.7 مليون دولار هيونداي سنتافي 100 35 ألف دولار 3.5 مليون دولار هيونداي ستاركس 100 23 ألف دولار 2.3 مليون دولار هيونداي بــــورتــــر 100 15 ألف دولار 1.5 مليون دولار هيونداي إســــعاف 10 28 ألف دولار 280 ألف دولار هيونداي مطـــافئ 5 55 ألف دولار 275 ألف دولار شاحنة تــــفـــريــغ 5 70 ألف دولار 350 ألف دولار شاحنة مــقــفــلـة 5 27 ألف دولار 135 ألف دولار شاحنة مســطحـة 5 40 ألف دولار 200 ألف دولار شاحنة تـــبـــريـــد 5 25 ألف دولار 125 ألف دولار شاحنة خلط إسمنت 5 40 ألف دولار 200 ألف دولار حفار ذات قواديــس 5 70 ألف دولار 350 ألف دولار حفار إل سي 500 5 44 ألف دولار 220 ألف دولار جرافة بعــــــجـلات 5 60 ألف دولار 300 ألف دولار جرافة زلاقـــــيـــة 5 100 ألف دولار 500 ألف دولار

إجمـالـــــــي الطـــــلبـية بالدولار الأمريكي 16 مليون و 335 ألف دولار إجمـالـــــــي الطـــــلبـية بالدينـار الليـبـــي 73 مليون و 180 ألف دينار

المرصد – خاص

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