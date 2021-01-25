«اليسير»: الأتراك لهم مشروع كبير ولن يتراجعوا عن وجودهم في ليبيا

قال عبد المنعم اليسر، رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، إن “تنظيم الإخوان يتلاعب بقرارات مجلس الأمن، فهو مستعد للدخول في أي اتفاقيات لأنه يعلم أنه لن يكون ملتزمًا بها”.

وأضاف «اليسير» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، أن “اتفاق الصخيرات الموقع في العام 2015 كتجربة واضحة وصريحة على تعامل التنظيم الإرهابي مع الاتفاقيات الدولية”.

وأوضح أن “تنظيم الإخوان لا يهمه ما ستسفر عنه نتائج المسار العسكري والذي تقوده اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5 + 5»”، مشيرًا إلى أنه “تم الالتفاف على ذلك المسار، تحت ذريعة دمج الميليشيات في المنظومة الأمنية”.

وأردف أن “عدم خروج المرتزقة من ليبيا في الموعد المحدد سلفًا كان متوقعًا”، مستطردًا أن “الإخوان والأتراك يعلمون أن الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة غير ملزمة لهم، رغم أنها نافذة قانونًا”.

وأكد أن “الأتراك لهم مشروع كبير ولن يتراجعوا عن وجودهم في ليبيا”، مطالبًا بأن “تكون هناك قوة لتنفيذ مشروع «5 + 5»”.

وأوضح أن الأجهزة الأخيرة التي خلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتربع عليها قادة الميليشيات، خالفت نصوص اتفاقيات «5 + 5» فالميليشيات والمرتزقة باقية”، مؤكدًا “عدم وجود آلية واضحة تفرض أو تطلب من هذه القوات بأن تخرج”.