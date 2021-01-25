مصادر: انطلاق أول اجتماع بين رؤساء بلديات ليبية وإيطالية في تونس

أفادت مصادر صحفية، بانطلاق الاجتماع الأول، اليوم الاثنين، بين رؤساء عدد من البلديات الإيطالية والليبية في تونس العاصمة.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع تناول بحث قضايا إدارة ملفات التسجيل والأصول العقارية والميزانية.

وذكرت المصادر، أن هذا الاجتماع هو الأول من سلسلة اجتماعات ستعقد خلال 2021 في إيطاليا وتونس، بتمويل من الخارجية الإيطالية، وتشارك فيها 24 بلدية موزعة على أنحاء ليبيا.

وأشارت المصادر، إلى ان هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز الجهاز الإداري للبلديات، وتحسين قدرتها على توفير الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوار والتعاون بين الإدارات والمجتمعات المحلية في ليبيا وإيطاليا.

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