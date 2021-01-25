“الثني” يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وحل الأزمات ببنغازي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، نسب إنجاز المشروعات القائمة في بلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري.

واطلع الثني، خلال الاجتماع على مختلف أوضاع البلدية وسير الخدمات بها وأبرز المشاكل والعراقبل التي تواجهها وآليات حلها.

ومنح رئيس الحكومة، الإذن بالتعاقد بالبدء في حل مشكلة المياة بالمحلات الغربية لبلدية بنغازي، مطلعا على مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة المشروعات في أسرع وقت.