“الثني” يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وحل الأزمات ببنغازي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، نسب إنجاز المشروعات القائمة في بلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري.
واطلع الثني، خلال الاجتماع على مختلف أوضاع البلدية وسير الخدمات بها وأبرز المشاكل والعراقبل التي تواجهها وآليات حلها.
ومنح رئيس الحكومة، الإذن بالتعاقد بالبدء في حل مشكلة المياة بالمحلات الغربية لبلدية بنغازي، مطلعا على مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة المشروعات في أسرع وقت.
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