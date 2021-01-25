بريطانيا: المرتزقة لم يغادروا ليبيا رغم “الاتفاق”

أشارت بريطانيا، إلى أن المرتزقة والمقاتلين الأجانب لم يغادروا الأراضي الليبية، وفق اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في 23 أكتوبر.

وبحسب بيان نشرته السفارة البريطانية في ليبيا، فقد قالت لندن، إن اتفاق وقف إطلاق النار نص على “ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، على الرغم من أن هذا لم يتحقق بعد”، ورحبت بالالتزام الحاسم للجنة العسكرية المشتركة بهذا الهدف الأساسي، لتحقيق السلام المستدام في ليبيا.

وأشادت بريطانيا بـ”الخطوات المهمة التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مثل تبادل المعتقلين تحت إشراف اللجنة المشتركة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، واقتراح توحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية”.

وأكدت بريطانيا مواصلة دعمها للجنة العسكرية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تنفيذ وقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.

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