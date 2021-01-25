«شركة الكهرباء» تعقد اجتماع موسع لمناقشة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للرقابة الداخلية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، عقد اجتماع موسع لمناقشة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للرقابة الداخلية.

وأوضح الحساب الرسمي للشركة العامة للكهرباء، في بيان، على فيسبوك، أن الاجتماع جاء بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، مع الإدارة العامة للرقابة الداخلية.

ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع ناقش أيضًا تذليل كافة العوائق والصعوبات التي تواجه سير عملها، بالإضافة إلى تفعيل الدور المناط بها”، موضحًا أن “هذا الاجتماع يأتي في إطار تطوير وتحسين عمل الإدارات ومتابعتها بشكل مستمر”.