بعيرة: مسودة الدستور ولدت خطأ منذ البداية

أكد عضو مجلس النواب ابوبكر بعيرة، أن الوضع في ليبيا لازال صادما، مضيفا أنه لا يعتقد أن الوضع قريب من الحل ولا يعتقد بان المرتزقة سوف يتم سحبهم قريبا من البلاد.

ولفت بعيرة، في تصريح رصدته “ليبيا 24″، إلى أن ليبيا أقرب إلى أحد سيناريوهين اثنين، اما الحرب من جديد او الانقسام.

وذكر بعيرة، أنه بالرغم من جهود اللجنة 5+5 إلا انها لم تتخذ اي قرارات فاعلة او مؤثرة في المشهد العسكري الليبي، لافتا إلى انه هناك صعوبة كبيرة في إرسال المرتزقة للدول التي أتوا منها.

وأشار بعيرة، إلى أن مسودة الدستور ولدت خطأ من البداية، مؤكدا أنه لم يكن ينبغي أن يتم انتخاب أعضاء ما يسمى بالهيئة التأسيسية للدستور، لان كتابة الدستور عمل فني كان ينبغي ان يتم اختيارهم كأشخاص متخصصين من ثم تعرض المسودة كما حدث في دستور 1951 الذي كتبته أيدي متخصصة.

وشدد بعيرة، على انه كانت هناك ثغرات في مسودة الدستور، مضيفا أنه تم استغلال هذه المسودة من أطراف مختلفة، وأن كل طرف يحاول أن يحقق أغراض معينه.

ونوه إلى أنه يجب أن يتم تجاوز التركيز على الوضع الدستوري في الفترة القادمة، مؤكدا أن هناك دول حتى الان بدون دستور اصلا كبريطانيا وكندا.

وتابع أن ليبيا لديها إعلان دستوري موجود، أو يتم تعديل دستور 1951 ليمكن الاعتماد عليه في الانتخابات.

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