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حملة مسح عشوائي بالمؤسسات التعليمية في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارتا التعليم والصحة في الحكومة الليبية، الاثنين، حملة المسح العشوائي في المؤسسات التعليمية التي ستنفذها اللجنة الاستشارية الطبية ووزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم، الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزارتي التعليم والصحة في جامعة عمر المختار، في البيضاء، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية وإطلاق حملة المسح، بحضور وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحسب بيان لوزارة التعليم، فقد عقد الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا، والوكلاء بوزارتي التعليم والصحة، ومديري الإدارات بالوزارتين، وعدد من مراقبي التربية والتعليم بالبلديات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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