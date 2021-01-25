حملة مسح عشوائي بالمؤسسات التعليمية في المنطقة الشرقية

أطلقت وزارتا التعليم والصحة في الحكومة الليبية، الاثنين، حملة المسح العشوائي في المؤسسات التعليمية التي ستنفذها اللجنة الاستشارية الطبية ووزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم، الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزارتي التعليم والصحة في جامعة عمر المختار، في البيضاء، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية وإطلاق حملة المسح، بحضور وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحسب بيان لوزارة التعليم، فقد عقد الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة جائحة كورونا، والوكلاء بوزارتي التعليم والصحة، ومديري الإدارات بالوزارتين، وعدد من مراقبي التربية والتعليم بالبلديات.

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